【美品】WHERE MIMOSA BLOOM

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WHEREMIMOSABLOOMRitaPuig-SerraCostaリタ・ピュイグ=セラ・コスタ写真集テオ・ゴセリン(TheoGosselin)、任航(RenHang)など人気写真家の作品集を次々とリリースする一方で、まだ見ぬ新進写真家たちの作品集も積極的に出版するスカンジナビアの出版レーベル、EditionsduLICからの一冊。スペインの女性写真家による初めての出版物は、彼女の母親に捧げる非常に個人的な一冊。切り抜きページを巧みにレイヤー化し、自身のアイデンティティーを視覚的にうまくデザインとして落とし込んだり、家族との思い出の写真や手書きのメモなどをレイアウトするなど、過去と現在をうまく繋ぐ書籍デザインが印象的。出版社publisher：EditionsduLIC刊行年year：2014Firstedition初版本サイズsize：H230×W164mmフォーマットformat：ハードカバー/hardcover言語language：英文/English#ARTBOOK#アートブック#PHOTOBOOK#写真集#芸術／一般#希少本#C_BOOKSMarkBorthwickRyanMcginleyTimBarberJuergenTellerWolfgangTillmansStephenGillPeterSutherlandBorisMikhailovLarryClarkRoniHornAlecSothWilliamEgglestonMichaelKennaDianeArbusAnselAdamsRobertAdamsStephenShore荒木経惟森山大道中平卓馬ホンマタカシ横田大輔佐内正史鈴木理策川内倫子志賀理江子深瀬昌久牛腸茂雄尾仲浩二【状態】美品かと思います。目立った傷や汚れ等はございませんが、一度、人の手に渡った中古品であることをご理解の上、ご検討ください。気になる方はご購入をご遠慮ください。画像にてご判断ください。