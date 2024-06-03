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A3!向坂椋くんのグッズセットです満開Encore絵柄ホロ缶16点ましこれノーマル23枚ましこれ箔押し7枚アニメイトフェアキラキラカード2枚ミニ色紙1枚プレートキーホルダー1点ロングステッカー29枚ましこれノーマルはスリーブなしで纏めてOPP袋に入れて保管していました。発送の際もこのままとなります。即購入可能◎別出品と合わせての購入の場合は値下げ可能◎