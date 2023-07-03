Nintendo ニューファミコン HVC-NFF 箱付き AVケーブル付き

【NintendoニューファミコンHVC-NFF箱付きAVケーブル付き】1993年に発売されたAV仕様のファミリーコンピューター本体（HVC-NFF）です。※通称：ニューファミコン近年発売された「ニンテンドークラシックミニ」ではありませんのでご注意ください。遊ぶには別途ソフト（ファミコンカセット）が必要です。【内容物】・ファミリーコンピューター本体・専用コントローラx２・取扱説明書・AVケーブル（SHVC-008）※ACアダプタは付属しません。商品画像１枚目をご確認ください。かなり昔に購入したもので、本体・コントローラともに目立つ傷はありませんが、経年の変色（黄ばみ）が見られます。箱・取扱説明書については、購入時より暗いところで現在まで保管していましたので、目立つ傷や汚れ、色褪せもなく状態はとても良いと思います。※取扱説明書（保証書）には販売店の押印、購入日の記入があります。本体は動作確認済み（2023.07.03最終確認）ですが、古い機器になりますので、ご購入後の動作保証はいたしかねます。ご了承ください。商品画像をご確認の上、ご検討をよろしくお願いいたします。何かご不明な点・ご質問がございましたらコメント欄よりお気軽にご連絡ください。#任天堂#Nintendo#ニューファミコン#NEWファミコン#ファミコン#ファミリーコンピュータ#FC#レトロゲーム



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