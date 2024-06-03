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super beaver バックドロップTシャツ　Lサイズ
商品番号 I33033684905
商品名

super beaver バックドロップTシャツ　Lサイズ
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スーパービーバーのバックドロップTシャツ黒、Lサイズ、新品・未使用品です。春のホールツアーで購入後、自宅保管してました。ライブに行く機会が減った為使用する機会が無いので、お譲り致します(^^)折ジワがある為、気にされる方はご遠慮下さい(;o;)10月5日までに売れなければ知人に譲る予定ですm(__)m
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