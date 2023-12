ゼルダの伝説　ティアーズオブザキングダム　collection edition

ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム collecjtor’s.edition ※ゲームソフトも入っています。セット内容★NintendoSwitchゼルダの伝説ゲームソフト★NintendoSwitchカードケース スチールブック仕様★スチールポスター(lconartTM仕様)★スチールポスター用磁石★ピンバッチセット★ArtBook☆amiiboLink.1点☆クリアファイル〜 ♪ゼルダの伝説D(Nintendoショップよ リ購入した、人気の品です)1点 ♪コンビニ限定商品 2点 ☆マルチクロス コンビニ限定品3点 他にもおまけが付くかもしれません?!購入しましたが、箱に入ったまま使用してなかったので、出品致しました。全て未使用品ですが、完璧な物をお求めの方にはお薦め致しません。ご理解の上ご購入よろしくお願いします。ゼルダの伝説NintendoSwitchLINKZERRDANintendoSwitchゼルダ一番くじゼルダの伝説ゼルダの伝説×BOSSゼルダの伝説×ローソンSwitchゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム



