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ウルトラマンフュージョンファイトカード
商品番号 U31653237984
商品名

ウルトラマンフュージョンファイトカード
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウルトラマンフュージョンファイトカードメビウス、タイガ3枚セットです。子供が集めていた物です。袋に保管していたため、キレイな状態ですが、神経質な方は購入をお控えくださいね。お値下げ、返品不可商品です。よろしくお願いいたします。
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