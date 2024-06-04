【新品】victrix pro FS-12 パープル レバーレス アケコン

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VictrixレバーレスアケコンVictrixbyPDPProFS-12ArcadeFightStickforPlayStation5-Purple、パープル、紫VictrixProFS-12ArcadeFightStickに搭載された快適な機能により、疲れ知らずで戦いに集中することができます。三和電子の信頼性の高いボタンで、特に重要な場面ですべてのヒットを放つことができます。トーナメント用に開発されたProFS-12は、持ち運びに便利なキャリングハンドルとケーブルオーガナイザーを装備し、コントロールバーには素早い調整に必要なボタンが配置されています。バックパネルから簡単にアクセスできるレイアウトで、コンポーネントの交換やカスタムも簡単です。VictrixProFS-12ArcadeFightStickでプロのようなプレイをお楽しみください。箱の中-VictrixProFS-12アーケードスティックパーツ-取り外し可能な3mUSB-Cコントローラーケーブル-六角レンチ-収納袋-取扱説明書技術仕様、電気的入力レイテンシー：5msボタン：（8）24ミリメートル三和電子アクションボタンジョイスティック：24mm三和電子方向ボタン、30mm三和電子上ボタンPCB：ビクトリクス・カスタム接続タイプUSB-CからUSBType-Aオーディオ対応。3.5mmヘッドセットジャック（音声出力、マイク入力対応互換性PS5、PS4、PCXインプット技術仕様、メカニカルケーブル長:3m取り外し可能なシャフトなしケース素材:航空機グレードのアルミ重量：7.8ポンド寸法:16.25\"\"x11\"\"x2.25\"#PS5アーケードコントローラー#アケコン#ps5アケコン#アケコン#PS5レバーレスコントローラー#レバレス#レバーレスコントローラー