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【即購入OK】SEVENTEEN POWER OF LOVE 韓国 トレカ
商品番号 D72837915937
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【即購入OK】SEVENTEEN POWER OF LOVE 韓国 トレカ
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,964 円
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商品詳細

2021SEVENTEENCONCERTPOWEROFLOVEDVDフォトカードセット11枚1セットDVDverトレカはジュンとディエイトは元々ないので11枚でコンプです。トレカのみの出品です。画像のものが全てです。載せている画像以外にも、素材上スレキズなどが目立つもの、プレス跡などの凹みや反りなど、初期難等ご了承下さい。プチプチ梱包でらくらくメルカリ便発送バラ売り不可即購入OKです！エスクプスジョンハンジョシュアジュンホシウォヌウジディエイトTHE8ミョンホミンギュドギョムDKスングァンバーノンディノ韓国セブチオンラインコンサートコンプPOL
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