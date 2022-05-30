NARUTO1番くじ☆NARUTO☆ナルト☆一番くじ☆忍ノ絆☆セミコンプセット

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商品詳細
ラストワン賞以外の全種です。A賞 うずまきナルト フィギュアB賞 うちはサスケ フィギュアC賞 我愛羅 フィギュアD賞 うちはイタチ フィギュアE賞 アートタンブラー全種F賞 ラバーコースター全種G賞 クリアポスター全種のセットです。未開封ですが、タンブラーだけは中身確認のために箱だけ一度開封しています。24時間以内に発送します。グッズ種類···一番くじ特徴/販売方法···まとめ売り、#ナルト#1番くじ
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