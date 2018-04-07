[未開封] 関ジャニ∞のGREATなベストアルバム「GR8EST」

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新品、未開封です。暗所にて保管してありました。外側のビニール袋は、痛みヨレがございます。[完全限定豪華盤]■2CD+2DVD■DVD収録:MusicClip集(全31曲収録)■LPサイズ・スペシャルパッケージ■フォトブック(LPサイズ)封入22nd「あおっぱな」から40th「応答セヨ」までのシングル表題曲のほか、東京スカパラダイスオーケストラがリアレンジしバンドでコラボした「無責任ヒーロー」、葉加瀬太郎をフィーチャーした「大阪ロマネスク」などを収録。付属DVDには、シングル21曲に加えシングルカップリングやアルバムリードトラックとして制作されたMusicClip、さらに今作のボーナストラック2曲のMusicClipも新たに撮影し一挙収録。“無責任ヒーロー\"では東京スカパラダイスオーケストラとダブルバンドによる撮影を行い、ファンから絶大な人気を誇る“大阪ロマネスク\"は、それぞれ違うシチュエーションでのソロショットと、7ショットを地元大阪にて撮影し、初めての映像化となった。