大田区立郷土博物館　特別展「川瀬巴水」図録+布エコバック



2023年最新】大田区立郷土博物館の人気アイテム - メルカリ



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2021.7.17〜9.20開催大田区立郷土博物館 特別展「川瀬巴水」図録(320頁)+限定布エコバッグ友人にあげる用で取っておいたのですが1冊余り、ずっとしまってあったものです。限定販売、既に博物館でも完売図録です。新品未使用状態ですが、あくまでも自宅保管品ですので神経質な方はご遠慮ください。厚みと重さがあるので、ゆうパックにて配送予定です。即購入をお願い致します。#川瀬巴水#大田区立郷土博物館