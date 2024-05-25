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商品詳細
「最新製剤学」定価:￥7200→→¥4100¥4100で販売します！裁断済みで販売しております。iPadで勉強しておられる学生さんの手助けが出来ればと思い出品しております。切り口にがたつき、紙のささくれなどございません。また、書き込み等は全くないのでご安心下さい。☆プロフ必読#薬ゼミ#青本#薬#最新製剤学#最新製剤学第4版
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薬学書出版の廣川書店【東京都文京区本郷】
最新製剤学 第４版
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