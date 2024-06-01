●江戸明治和本●諸国名山往来（森屋板）【判型】中本1冊。縦178粍。【作者】十返舎一九作。【年代等】文政7年1月初刊。江戸後期再刊。［江戸］森屋治兵衛板。【備考】分類「往来物」。『諸国名山往来』は、日本各地の名峰を地域毎に紹介した往来。三国第一の名山たる富士山を始め、ほぼ関東・東北・中部・近畿・中国・九州・四国の順に50の名山について故事来歴や位置・威容などを略述する。特に、駿河国富士山・下野国日光山・奥州金華山・出羽国羽黒山（月山・湯殿山）、越中国立山・加賀国向山・甲斐国身延山・山城国愛宕山・肥後国阿蘇嶽・豊前国彦山・大和国吉野山・同大峯山・河内国金剛山の13の山については、頭書でも詳しく説明する。本文を大字・5行・付訓で記す。★原装・題簽付・状態概ね良好。【参考価格（初出品時の相場）：日本の古本屋で、33,000円】。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



M3888○江戸明治和本等＞諸国名山往来（森屋板）十返舎一九 稀書往来物-



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