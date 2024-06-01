今日から俺は!! 劇場版 豪華版➕ドラマ DVD BOXセット

「今日から俺は!!劇場版豪華版('20「今日から俺は!!劇場版」製作委員会)〈3枚組〉」！賀来賢人/伊藤健太郎/福田雄一定価:￥9900DVD7枚組(本編ディスク5枚＋特典ディスク2枚)収録時間：本編約460分+特典映像仕様：片面1層・2層／カラー／16:9[1080iHighDefintion]／リニアPCM2.0ｃｈステレオ／バリアフリー日本語字幕(本編のみ)定価:¥26400【映像特典 ※Blu-ray＆DVDBOX共通】・キャスト＆監督によるオーディオコメンタリー全5話分(賀来賢人、伊藤健太郎、太賀、矢本悠馬、福田雄一監督)・超大量!!スペシャルメイキング映像・足利凱旋!!ロケ地巡礼ツアーの記録・【未公開】幻の第7話エンディングシーン・爆笑!!NG集・復活!!ヤンキークッキング・「キコリノジェイソン」完全版・全話PRスポット集【封入特典 ※Blu-ray＆DVDBOX共通】●ブックレット発売日：2019年4月24日#賀来賢人#伊藤健太郎#福田雄一#CD・DVD軟葉高校の三橋貴志と伊藤真司のツッパリコンビが巻き起こす青春不良コメディの2020年劇場版。不良の巣窟・開久高校の一角を隣町の北根壊高校が間借りすることになり、“今日俺”最大で最凶の波乱が幕を開ける。主演は賀来賢人。



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