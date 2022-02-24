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佳代ちゃん専用
商品番号 J32661028318
商品名

佳代ちゃん専用
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 7,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「PlayStation4ジェットブラック500GBCUH-1200AB01」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥34980#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4画像の物が全てになります。本体、コントローラー2つ、カセット3つ、純正ヘッドセットが商品となります。中古になりますが、使用回数は少ないです。本日、2023.07.15動作確認しました。初期化済みです。全て確認しましたが、目立った傷や汚れはなかったです。中古品とご理解の上ご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit73986.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce524555.html
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