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アルタス製フルートA907E、楽譜スタンド、フルートスタンド、メトロノームセット
商品番号 T73743778742
商品名

アルタス製フルートA907E、楽譜スタンド、フルートスタンド、メトロノームセット
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 23,406 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルタス製フルートAltusA907E2019年に購入ケースには傷があります。説明書あり。このA907Eはスタンダードシリーズの頭部管銀製モデル。作りはハンドメイド仕様。スケールはウイリアム・ベネット氏との協力によって研究された独自のアルタススケールを採用。オクターブ間での均整のとれたバランスのよいスケールを実現しました。非常に吹きやすく、明るく柔らかい音色が特色♪ぜひ、アルタスサウンドをご堪能ください！■材質および仕様頭部管銀製本体およびキィ洋銀製銀メッキ仕上げカバードキィC足部管Ｅメカ付■ケース：ハードケース、ケースカバー付■付属品：クロス、掃除棒、ガーゼハミルトン楽譜スタンド高さ最大88cm折りたたみ時約50cmフルート/クラリネット用スタンドです。ケース付きなので持ち運びにも便利です。テレスコピック方式で先端がバネで上下して内部に密着します。■フルート用スタンド■B♭/Aクラリネット兼用■重量：0.5kg■折りたたみサイズ：230x90mm■収納バッグ付属ヤマハYAMAHATDM-700G[チューナーメトロノームゴールド]ヤマハチューナーメトロノームTDM-700は、チューナーとメトロノームが同時に使えるデュアル機能搭載。チューナーで正しい音程を確認しながら、メトロノームで基礎トレーニングもできるすぐれもの。更に、音を聞きながらメーターでチューニングができるサウンドバック機能を搭載。吹奏楽、管楽合奏、ブラス・バンド、オーケストラなどに使用されるさまざまな管楽器のチューニングが可能。日常の練習に最適のチューナーメトロノームです。種類···その他種類···フルートアクセサリー・パーツ···スタンドアクセサリー・パーツ···ケースレベル···初心者
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