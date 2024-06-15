TRPG タンクライフRPG ダークブレイズ（グループSNE）

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Role & Roll Vol.56 | Role&Roll – ロール＆ロール



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■タンクライフRPGダークブレイズ（基本ルールブック）■サプリメント1ヴァルキリータワー■サプリメント2アバドンゲート■サプリメント3ブラッディ・コープス■リプレイブック災い起こすテンブラー■リプレイブック狭間を駆けるヴァンガード■リプレイブックイラストレーター・セッションそれゆけ!中古車戦車隊!基本ルールブック、サプリメント３種、リプレイ３種の７冊セットです。新品購入での素人保管品です。使用回数が少ないため状態は良い方だと思いますが、一部エラッタ修正の書き込みがあります。保管環境、使用環境共に喫煙者なし。プロフ欄にも記載しておりますが、配送方法（ゆうゆう＜＞らくらくメルカリ便）変更の可能性があります。即購入ＯＫ、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。