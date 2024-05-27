Newニンテンドー3DS LL ピカチュウ【イエロー】

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商品詳細
「Newニンテンドー3DSLLピカチュウ【イエロー】」任天堂定価:￥18800検品したところ、ほとんど使用感のない非常に綺麗な状態です。ほとんど未使用品です。箱、説明書、4GSDカード、タッチペン、充電器が付属しています。動作確認済みです。ご質問お待ちしてます。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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