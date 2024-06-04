タイムセール！本日限定☆ レア 三浦春馬 ☆ 日本映画 アクターズ ...

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ご覧いただき、ありがとうございます。日本映画 アクターズ2013年vol.2表紙 三浦春馬 ☆巻頭特集「永遠の0」に込めた想い12ページ掲載熱い想いが、たっぷり語られています。とても、初々しく、さわやかな春馬さんに癒やされます。他のスターたちも、初々しく、輝いています。今では、なかなか手に入りにくい貴重な1冊かと思います。小傷、すれ、めくりじわなど、やや劣化は見られますが、中身は、経年にしては、比較的きれいな状態かと思います。中古本に、ご理解いただける方、よろしくお願いします。