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ニンテンドー 3DS LL メタリックブルー　充電器セット
商品番号 S27863221613
商品名

ニンテンドー 3DS LL メタリックブルー　充電器セット
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 7,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendoニンテンドー3DSLLメタリックブルーです。購入直後に画面保護フィルムを貼っています。大人が2ヶ月程度使用したのみですので、かなり美品です。（目を凝らせば見える程度の線傷はあるかもしれませんので、中古品にご理解のある方のみご購入ください。）非喫煙環境で、ペットもおりません。本体の他には説明書、充電器、充電スタンドが付属します。color:METALLICBLUEゲーム機本体種類:３ＤＳＬＬポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/rebellion901478.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric379045.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce649855.html
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