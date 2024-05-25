ニンテンドー 3DS LL メタリックブルー　充電器セット

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商品詳細
Nintendoニンテンドー3DSLLメタリックブルーです。購入直後に画面保護フィルムを貼っています。大人が2ヶ月程度使用したのみですので、かなり美品です。（目を凝らせば見える程度の線傷はあるかもしれませんので、中古品にご理解のある方のみご購入ください。）非喫煙環境で、ペットもおりません。本体の他には説明書、充電器、充電スタンドが付属します。color:METALLICBLUEゲーム機本体種類:３ＤＳＬＬポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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