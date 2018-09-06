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LIGHTNING ULTIMATE BOX FINAL FANTASY ⅩⅢ
商品番号 F44863325051
商品名

LIGHTNING ULTIMATE BOX FINAL FANTASY ⅩⅢ
ブランド名 スクエア
特別価格 税込 6,072 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらはソフト3本欠品です。以下内容物となります。SpecialSoundtrack3枚組SpecialLabelStand未開封PlayArtsKaiActionFigure未開封LightningArtWorks一読お値下げ不可です。
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