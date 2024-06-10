ゲームボーイアドバンス ディズニースポーツ スノーボーディング 欧州版※オマケ付

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商品詳細
ゲームボーイアドバンスGBAディズニースポーツスノーボーディングDisneySportssnowboarding外箱、中箱、説明書、ゲームソフトの出品です。※新品保護ケースをオマケでお付けします。ディズニースポーツは海外でも人気があり、その中でもさらに人気があるスノーボーディングの出品です。出回っている本数も少ないレア物だと思います。写真のものが全てになります。状態は、写真にてご確認下さい。※海外のソフトでも国内の本体で遊ぶことが出来ます。※ゲームボーイアドバンス、ゲームボーイアドバンスSP、DSliteにて起動確認済※アルコール消毒と接点復活剤にてメンテナンス済外箱…下側、箱の角に少し傷みがあります。説明書…比較的綺麗な方だと思います。ゲームソフト…経年のスレがあります。#ルーク出品ゲーム#ルーク出品ゲームボーイアドバンス#ディズニースポーツ#ディズニースポーツスノーボーディング#DisneySports#DisneySportssnowboarding
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