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プレイステーション5 CFI-1200A ディスクドライブ付
商品番号 U22885485466
商品名

プレイステーション5 CFI-1200A ディスクドライブ付
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 20,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲームする時間が取れないので出品します。去年末に購入しましたが、ほとんど使用できませんでした。トータルで10時間も使ってないので状態はキレイだと思います。※コントローラーは付属していません
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