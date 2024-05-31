プレイステーション5 CFI-1200A ディスクドライブ付

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商品詳細
ゲームする時間が取れないので出品します。去年末に購入しましたが、ほとんど使用できませんでした。トータルで10時間も使ってないので状態はキレイだと思います。※コントローラーは付属していません
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