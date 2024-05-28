32 ive アイブ superstar ソウルコン ミッション トレカ レイ

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商品詳細
新品未使用ですソウルコンにて受け取りましたお値下げ不可●スリーブ、硬質ケースに入れて発送致します。●海外製品になるので初期難やスレや傷などがある場合がございます。神経質な方はご購入をお控え下さい。ご了承くださいませ。#ive#ウォニョン#トレカ#レイ#ガウル#ユジン#イソ#リズ#superstar#アイブ#ラキドロ#サノク#公開放送#ソウルコン#ミッショントレカ#アイブ
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