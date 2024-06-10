希少 B2ポスター FF7 リバース ファイナルファンタジー7 販促 非売品

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FINALFANTASYVIIREBIRTH---玩具屋の店内にて展示予定でした、新品未使用の販促用ポスターです。サイズはB2になります。新品未使用品ではございますが、一部に多少の表面の塗装の剥がれ、かすれ、傷、汚れ、凹みなどがございます。商品状態につきましては、出品中のお写真よりご確認くださいませ。こちらご了承いただける方のみお手続きをお願いいたします。発送方法につきましては、ポスターを丸めて、防水シートと緩衝材で包みポスター用の細長い段ボールにて梱包予定でございます。▼他出品中の商品もございますので、以下よりぜひご覧くださいませ#ポスターtakaraya---#非売品#販促#販促ディスプレイ#店頭ディスプレイ#店頭POP#Switch#PS3#PS4#PS5#PSP#任天堂