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ハロウィン　バスライトイヤー
商品番号 E94193798239
商品名

ハロウィン　バスライトイヤー
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 5,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらは海外で購入したため日本未発売です。超レアなおもちゃです。日本で購入しようとすると2万以上の品です。バズ・ライトイヤーのなりきりおもちゃバスの声英語でセリフを言うのでハロウィンで主役間違いなしです。音は確認済みです。組み立てた後外すと壊れても嫌なので別の箱(段ボール)にて発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi119547.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador594806.html
http://narcologia.ru/goods/browse255691.html
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