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ケースメソッド実践原理 : ディスカッション・リーダーシップの本質
商品番号 M88332502384
商品名

ケースメソッド実践原理 : ディスカッション・リーダーシップの本質
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 1,782 円
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商品詳細

「ケースメソッド実践原理:ディスカッション・リーダーシップの本質」BarnesLouisB/ChristensenCarlRoland/HansenAbbyJ/高木晴夫定価:-#BarnesLouisB#Barnes_Louis_B#ChristensenCarlRoland#Christensen_Carl_Roland#HansenAbbyJ#Hansen_Abby_J#高木晴夫#高木_晴夫#本#社会／教育・学習
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