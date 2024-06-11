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商品詳細
「ケースメソッド実践原理:ディスカッション・リーダーシップの本質」BarnesLouisB/ChristensenCarlRoland/HansenAbbyJ/高木晴夫定価:-#BarnesLouisB#Barnes_Louis_B#ChristensenCarlRoland#Christensen_Carl_Roland#HansenAbbyJ#Hansen_Abby_J#高木晴夫#高木_晴夫#本#社会／教育・学習
http://narcologia.ru/goods/assessor554503.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming138292.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic912637.html
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