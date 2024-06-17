美品　任天堂3ds Nintendo 3ds コバルトブルー

この度は、ご覧頂きありがとうございます。断捨離の為に出品させて頂きますが、商品に関する下記ご説明を必ず最後までお読み頂きご理解した上でご購入のご検討をお願い致します。【状態の詳細】傷/汚れ/破損/欠損パーツ等の状態の詳細は写真にてご確認ください。個人的感想ですが状態は綺麗な状態を保っております。また写真の物が全てになります。【動作チェック】現時点での素人確認となりますが、通電・充電画面表示ゲームソフト(3DS)読み込み一部のボタン・タッチ操作音の出力・ボリューム調整ネット接続カメラ撮影 3Dモードの切替 確認済み。本体初期化済み。尚、あくまで素人確認の為、全ての動作を確認した訳では有りませんので、ご理解お願い致します。#ニンテンドー3DS#コバルトブルー#任天堂ニンテンドー3DS#Nintendo3ds本体#任天堂3ds本体セット内容：本体のみ色：ブルーパッケージ種類：通常版



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