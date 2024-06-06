ゲームキューブ 本体動作確認済み 任天堂 ブルー バイオレット GameCube

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実際にソフトの読み込み動作を確認した上で出品しております。●読み込みを含めたすべての動作を確認済み●ソフトを入れたら直ぐに遊べます。【付属品】ゲームキューブ本体ゲームボーイプレイヤー他にもゲームキューブを出品しているのでご興味のある方は⤵︎を見て頂けると幸いです。#Watchゲームキューブ※2点以上の同時購入で1点につき200円割引させて頂きます。【特記事項】★他のサイトにも出品させて頂いてますので、なくなり次第終了(商品ページを削除)させて頂きます。B09