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明治神宮聖徳記念　絵画館壁画集　美術書
商品番号 Y28518310470
商品名

明治神宮聖徳記念　絵画館壁画集　美術書
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,648 円
在庫状況 あり

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商品詳細

明治神宮聖徳記念　絵画館壁画集です。祖父から父と渡り譲り受けた書物です。長期にわたって自宅保管しておりました。シミや汚れ、カバーの歪みがありますので、ご理解頂ける方の購入をお願い致します。興味のある方に所有して頂ければ幸いです。80枚の画集と別冊で人名図解と英文解説になります。
http://narcologia.ru/goods/assessor910603.html
http://narcologia.ru/goods/plaque742807.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation848624.html

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