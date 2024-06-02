値下げ不可　Newニンテンドー3DS LL 本体　ブラック

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Newニンテンドー3DSLLメタリックブラック任天堂※バラ売りや値下げ交渉には対応しておりません。全体的に傷少ないですが一部天面右上角に塗装剥げがあります。写真9側面は塗装剥げ無し。画面は目立った傷なし。外装も引っ掻き跡ほぼなくきれいです。状態はそれぞれ写真にて判断お願いします。動作確認のマリオのソフトは付きません。付属品は3ds本体、タッチペン、オマケの100均の新品未開封のUSB充電ケーブルです。動作確認済み。確認項目は下記です。3DSカセットでのゲームプレイ、全てのボタンの効き、音ボリュームの効き、3D切り替えスイッチの効き、タッチパネルの効き、ネット接続、カメラの撮影、イヤホンの接続、充電できるかを確認しました。外装アルコールティッシュで簡易クリーニング済み。初期化と充電して発送します。送料込み、匿名配送。発送はネコポスで専用のダンボール箱に入れてしっかり梱包して発送します。中古品であることと上記の点ご理解いただける方は購入よろしくお願いします。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS