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商品詳細
数年前に使用してからずっと保管していたので鉦の部分に傷や汚れがあります。持ち手部分は綺麗です。鉦を入れれる袋もお付けします。神経質な方は御遠慮ください。#ねぷた#ねぶた#手振鉦#鐘
http://narcologia.ru/goods/sucrose789040.html
http://narcologia.ru/goods/marshal80780.html
http://narcologia.ru/goods/update518395.html
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