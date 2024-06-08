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手振鉦
商品番号 C26485727766
商品名

手振鉦
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 5,400 円
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商品詳細

数年前に使用してからずっと保管していたので鉦の部分に傷や汚れがあります。持ち手部分は綺麗です。鉦を入れれる袋もお付けします。神経質な方は御遠慮ください。#ねぷた#ねぶた#手振鉦#鐘
http://narcologia.ru/goods/sucrose789040.html
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