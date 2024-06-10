Nintendo Switch ニンテンドースイッチ　バッテリー強化版

★商品内容★NintendoSwitch本体のみになります。2020年製基本動作確認済み。初期化済み。ソフト起動確認、ジョイコン接続、ネット接続、ドック使用のTV出力、タッチパネルの確認。音量調節確認、メモリーカードの認識 確認済みです。こちらの品物は中古品になりますので完璧な状態の品物をお探しの方はご遠慮ください。★発送★即購入OKお取り置きはしません 自宅で保管していますので、発送は直ぐに出来ます こちらは喫煙者やペットはおりません。発送は追跡可能な方法で対応します。ブランド：任天堂NintendoSwitchセット内容：本体のみパッケージ種類：通常版



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バッテリー強化の新型「Switch」、30日発売 任天堂 - ITmedia NEWS



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