Free! 遙MS ペンライトスポーツタオル10th Anniversary

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商品詳細
Free!10thAnniversary-MemoriesofSummer-ペンライト→1点 スポーツタオル 七瀬遙 →1点イベントに間に合うように6日〆切ペンライトはプラスチックケースを止めているテープが初期より粘着力が弱く剥がれかかっております。＊点灯確認はしておりませんので、ライトがつかない際の返品等のご対応はいたしません。素人保管のため、初期キズ等気になさる方、神経質な方はご遠慮ください。初期傷等のクレームにつきましてもご遠慮のほど、お願いいたします。ダンボールに入れて発送いたします。タオルは入るように折りたたみます。梱包は簡易包装のため、梱包方法で希望がある場合、コメント頂けましたら、幸いです。◎即購入可購入後、挨拶のできる方、コメントのやり取りをきちんとできる方、評価を放置しない方でお願いいたします。人気タイトル···free!
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