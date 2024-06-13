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Free! 遙MS ペンライトスポーツタオル10th Anniversary
商品番号 D87494506982
商品名

Free! 遙MS ペンライトスポーツタオル10th Anniversary
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 5,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Free!10thAnniversary-MemoriesofSummer-ペンライト→1点　スポーツタオル　七瀬遙　→1点イベントに間に合うように6日〆切ペンライトはプラスチックケースを止めているテープが初期より粘着力が弱く剥がれかかっております。＊点灯確認はしておりませんので、ライトがつかない際の返品等のご対応はいたしません。素人保管のため、初期キズ等気になさる方、神経質な方はご遠慮ください。初期傷等のクレームにつきましてもご遠慮のほど、お願いいたします。ダンボールに入れて発送いたします。タオルは入るように折りたたみます。梱包は簡易包装のため、梱包方法で希望がある場合、コメント頂けましたら、幸いです。◎即購入可購入後、挨拶のできる方、コメントのやり取りをきちんとできる方、評価を放置しない方でお願いいたします。人気タイトル···free!
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