ご覧いただき誠にありがとうございます。作品名：「小ざくら」作家名：宇野千代技法：ミクスドメディア（ダイヤモンド・スクリーニング+シルクスクリーン）直筆のエディションナンバーが入っています。限定800部の内、第611号ガラス板の額装です。額の裏に作品保証書が貼られております。※箱は付属いたしません。額縁にほんの少し傷がございますが、他はダメージ無く美品です。額縁は写真を掲載しておりますので、ご確認の上ご検討いただければ幸いです。サイズ額：縦35センチ×横35センチ×厚さ1.5センチ内窓部分：縦20.5センチ×横20.5センチ画：縦19センチ×横19.5センチ＜作者来歴＞【宇野千代】（1897-1996）大正・昭和・平成にかけて活躍した日本の小説家、随筆家。多才で知られ、編集者、着物デザイナー、実業家の顔も持った。作家の尾崎士郎、画家の東郷青児、北原武夫など、多くの著名人との恋愛・結婚遍歴を持ち、その波乱に富んだ生涯はさまざまな作品の中で描かれている。発送は佐川急便を予定しております。発送は平日のみとなります。予めご了承くださいませ。宜しくお願いいたします。※転載防止の為、画像にID記載しております。メルカリ以外で出品されている商品は全て在庫の無い空出品です。ご注意くださいませ。1096#骨董 #骨董品 #アート #美術 #絵画 #画家 #アーティスト #オブジェ #和風 #和室 #古民家 #桜 #花 #かわいい #おしゃれ #インテリア #アンティーク #ヴィンテージ #版画 #ディスプレイ #イラスト 種類...シルクスクリーン形式...額縁入り主題...風景・海景



美品 宇野千代「小ざくら」ミクスドメディア 作品保証書有り 額縁入り ...



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