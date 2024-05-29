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起動確認済みプレイステーション セクシーパロディウス
商品番号 A53880007986
商品名

起動確認済みプレイステーション セクシーパロディウス
ブランド名 プレイステーション
特別価格 税込 2,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆☆☆☆☆同梱ご希望の方は購入前にコメントをお願いします。先に購入されてしまうと割引適用できません。同梱しない方はコメント不要です☆☆☆☆☆プレイステーションのセクシーパロディウスです。ケース、説明書付きです。初期型PS3にて問題なくタイトル画面が表示されることを確認済みです。ただし起動した後の動作については保証できません。ケース、説明書、ディスクに傷や汚れ色あせ変色がありますがまだまだ遊べると思います。ご購入をお待ちしています。※撮影に使用したモニター、ゲーム機本体は商品に含まれません。出品中のソフト一覧は↓から確認できます！#おこレトロゲーム#プレイステーション#レトロゲーム
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