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商品詳細
「L\u0026」King\u0026Prince#KingPrince#King_Prince#CD・DVDKing\u0026Prince2ndアルバム「L\u0026」初回限定盤A＋通常版になります。初回限定盤Aの方は1度開封しましたが目立った傷・汚れはございません。通常版の方は未開封です。今は手に入らない、特典のシール・リボンバンドもお付けいたします。値下げ△大事に保管していました。神経質な方は御遠慮ください。
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