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- （値下げ）ミニ三線
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商品詳細
種類···三線アクセサリー・パーツ···その他レベル···初心者弦 ウマ付です。太鼓川は人工皮。竿はユシギ（くるちではない）です。小さいので持ち運びが便利で、音もなかなかのものです。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/troupe15211.html
http://narcologia.ru/goods/unusable30574.html
http://narcologia.ru/goods/marshal949280.html
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