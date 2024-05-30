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（値下げ）ミニ三線
商品番号 C65182645776
商品名

（値下げ）ミニ三線
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···三線アクセサリー・パーツ···その他レベル···初心者弦　ウマ付です。太鼓川は人工皮。竿はユシギ（くるちではない）です。小さいので持ち運びが便利で、音もなかなかのものです。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/troupe15211.html
http://narcologia.ru/goods/unusable30574.html
http://narcologia.ru/goods/marshal949280.html
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