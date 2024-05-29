ニンテンドーDS lite Noble Pink

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ご覧頂きありがとうございます。NINTENDODSliteピンク 新品、未使用品になります。箱の四隅に若干の傷みがありますが色褪せがなくとても状態が良いと思われます。本体の状態を確認する為に開封しました。⚠︎また未使用品の為、動作確認がとれておりません。通電は、確認で来ております。ご理解の上、ご購入をお願いします。シリアルナンバーは有効期限切れで使用できません。ニンテンドー任天堂Nintendo本体