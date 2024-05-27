脳波アトラス 文光堂 1978年 島薗安雄 4冊 神経内科医向け

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日焼け、角のつぶれ、破れなどがあります。計4冊となります。1冊の大きさ：横44cmx縦34cmx厚さ3cm脳波アトラス〈1巻〉正常/睡眠/脳波賦活(1975年)島薗安雄,喜多村孝一,大友英一,他脳波アトラス〈2巻〉てんかん(1978年)島薗安雄,宮坂松衛他脳波アトラス〈3巻〉頭部外傷/脳腫瘍および外科的脳血管障害(1975年)島薗安雄,喜多村孝一,大友英一,関野宏明他脳波アトラス〈4巻〉血管障害/炎症/変性疾患/薬物中毒(麻酔)/内分泌疾患/代謝性疾患/精神(1975年)島薗安雄,大友英一他定価各20,000円