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Psvita ソウルサクリファイス 本体
商品番号 E37774340559
商品名

Psvita ソウルサクリファイス 本体
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 20,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソウルサクリファイス本体極美品です。動作確認済みです。箱にやや痛みございます。ほぼ使っていないので全く傷なく良好です。付属グッズは未使用、全てあるかと思います。写真で状態確認お願いします。・付属品本体、箱、内箱、ソフト、チャージャー、説明書類、未使用グッズ(ケース、ストラップ、メモリカード)付属します。「PlayStation®VitaSOULSACRIFICEPREMIUMEDITIONPCHJ-10006」ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita
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