Psvita ソウルサクリファイス 本体

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商品詳細
ソウルサクリファイス本体極美品です。動作確認済みです。箱にやや痛みございます。ほぼ使っていないので全く傷なく良好です。付属グッズは未使用、全てあるかと思います。写真で状態確認お願いします。・付属品本体、箱、内箱、ソフト、チャージャー、説明書類、未使用グッズ(ケース、ストラップ、メモリカード)付属します。「PlayStation®VitaSOULSACRIFICEPREMIUMEDITIONPCHJ-10006」ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita
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