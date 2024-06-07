ジェスミン・ウォード 3冊セット 作品社

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ご覧いただきありがとうございます。バラ売りできませんのでご了承ください。「骨を引き上げろ」「歌え、葬られぬ者たちよ、歌え」「線が血を流すところ」ジェスミン・ウォード/石川由美子/青木耕平定価:￥8,580#ジェスミン・ウォード#石川由美子#石川_由美子#青木耕平#青木_耕平#本#外国文学／小説・物語全米図書賞受賞作!アメリカ南部で困難を生き抜く家族の絆の物語であり、臓腑に響く力強いロードノヴェルでありながら、生者ならぬものが跳梁するマジックリアリズム的手法がちりばめられた、壮大で美しく澄みわたる叙事詩。現代アメリカ文学を代表する、傑作長篇小説。「胸が締めつけられる。ジェスミン・ウォードの最新作は、いまなお葬り去ることのできないアメリカの悪夢の心臓部を深くえぐる」――マーガレット・アトウッド「トニ・モリスンの『ビラヴド』を想起させる痛烈でタイムリーな小説。しかもこの作品自体がすでにアメリカ文学のクラシックの域に達している」――「ニューヨーク・タイムズ」書評家が選ぶトップ・ブックス2017「まさしくフォークナーの領域だ。ウォードの最新作は現実世界の複雑な状況を背負った人びとにより肉づけされ、ぞっとするほど魅力的に仕上がっている」――「タイムズ」