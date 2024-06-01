「ニンテンドー3DSアクアブルー」本体(タッチペン、SDカード有り)、説明書等の書類のみ。ソフトの起動、充電の動作確認済み。本体や、十字キーやボタンに目立つ傷有り。写真をご参照ください。※中古品ですので、傷や汚れがございますので、予めご了承の上、ご検討ください。※ACアダプターはございません。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS



ニンテンドー3DS アクアブルー【メーカー生産終了】



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