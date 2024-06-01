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氷室京介　NEO FASCIO TURNING POINT ネックストラップ付き
商品番号 T47931993049
商品名

氷室京介　NEO FASCIO TURNING POINT ネックストラップ付き
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 6,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回視聴してしまっておりました。購入してから年月が経っておりますので、中古品にご理解下さる方でお願い致します。当時特典でいただいた、スタッフパスに取付けられる非売品のネックストラップもご一緒に出品いたします。発送は、らくらくメルカリ便のネコパスでの対応になります。どうぞよろしくお願いします。「氷室京介/NEOFASCIOTURNINGPOINT」氷室京介定価:￥5500（税込）#氷室京介#CD・DVD
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