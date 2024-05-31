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【PSA10】 シルヴァディGX SR SA ドリームリーグ
商品番号 F98745973180
商品名

【PSA10】 シルヴァディGX SR SA ドリームリーグ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧頂きありがとうございます！商品内容シルヴァディGXSRSAPSA10（ドリームリーグ）こちら、私自身が鑑定会社に送り、返送されたワンオーナー品になります。psa10ですが、傷が全くないといった完美品をお求めの方はご遠慮下さい。ご不明な点がございましたら、お気軽にお声掛けください！ご購入検討よろしくお願い致します。ボックスパックシングル···シングルボックスパックシングル···シングルレアリティ···SR
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