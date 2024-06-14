【美品★スコアブック】佐野元春20周年アニバーサリー・スペシャル・エディション

「佐野元春20周年アニバーサリー・スペシャル・エディション」佐野元春監修定価:￥2900＋税2000年2月発行まったく使用していないため新品にしたいところですが、袋にも入らず他のものと一緒に保管されてたので、未使用に近いを選択しました。外側（表紙）は紙質が多少デリケートなので全体的に擦れがあり黒色の為近付いて見ると目立ちますが、中のページは新品感が残っています。ただし、23年もの経年劣化により白地の各ページ外側（四方端）よりほんのり変色あるのはご理解のうえお願いいたします。全体的に見たら美品かと思います。#佐野元春監#本#芸術／音楽・舞踊#scoreBook#スコアブック☟その他にもイロイロ出品中！#nekokコレクション#nekok佐野元春専門棚『サノセン』



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