初版帯付スチームボーイ公式ガイド大友克洋 KATSUHIROOTOMO

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【詳細】初版帯付スチームボーイ公式ガイド大友克洋KATSUHIROOTOMOSTEAMBOY2004年7月17日初版角川書店発行大友克洋監督～勇気と希望の空想冒険活劇～スチームボーイ・大友克洋の世界を多彩なビジュアルと資料で徹底解説!!収録内容ストーリーガイドキャラクターガイド蒸気メカ図鑑グッズガイド大友克洋作品ガイド大友売洋インタビュースタッフインタビュー鈴木香グラビア＆インタビュー小西真奈美グラビア\u0026インタビューL.A.音響製作ドキュメントクリエイター寄稿安産良和／福井晴敏／湯浅政明／りんたろう大友克洋漫画家映画監督。1973年漫画アクションにて「銃声」でデビュー。1979年に自選作品集「ショート・ピース」を刊行、1983年「童夢」「AKIRA」などを発表。1988年劇場版「AKIRA」のアニメーション監督を自ら務め、1995年に「MEMORIES」、2004年に「スチームボーイ」など制作している。2005年、フランス政府から芸術文化勲章シュバリエを受章。監督を務めた短編「火要鎮」は第16回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門大賞、第67回毎日映画コンクール大藤信郎賞を受賞。ペンタッチに頼らない均一な線による緻密な描き込み、複雑なパースを持つ画面構成などそれまでの日本の漫画にはなかった作風で、80年代以降の漫画界に大きな影響を与えた【状態】購入後、未読で暗所にて保管しておりました。※アンケート葉書も完備しております。他にも多数出品しておりますので宜しければ→#GM36よりご覧下さい。#GM36#メビウス#moebius#弐瓶勉#nihei#KOSUKEKAWAMURA#河村康輔