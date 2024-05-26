PSP 3000 本体 黒 ブラック BLACK プレイステーションポータブル

全体はこちらから→#Rakudaショップゲームはこちら→#Rakudaゲーム【状態】美品付属品完品、メモリースティックもサービスでおつけします。本体の画面には保護フィルムが貼ってあります。保護フィルムも綺麗な状態です。全体的に使用感少なく、綺麗な状態です。発送はご注文から大体1〜2日までに発送致します。★発送の際は出来る限りのお掃除や簡易消毒などをしてから梱包致します。★即購入大歓迎です。丁寧な梱包と迅速な発送を心掛けます。是非この機会にいかがでしょうか☆ーーーーーーー他にもバッグやリュックも毎週少しずつ出品していきます☆ぜひフォローして他の商品も見に来てください☆3414-284



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