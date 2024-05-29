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ポケモンカード レジロックEX 061/171 PSA10
商品番号 Q29392864991
商品名

ポケモンカード レジロックEX 061/171 PSA10
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 3,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードレジロックEX061/171PSA10写真の通り最高得点の10点の品物です。ケースに輸送などでついた傷が多少あるかもしれません。すり替え防止のため返品等は承れません。画像をよくご確認いただきご購入いただければと思います。#ポケットモンスター#ポケモンカード#ポケカ#25周年#TCG#Pokémon#ピカチュウプロモ#ばんざいピカチュウ#ポケカ#ポケカプロモ
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