Nintendo GAMEBOY ADVANCE OXY-S-CA

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商品詳細
新品、未使用品になるので外箱の撮影のみとなります。外箱には経年劣化によるシミと、角に傷みがあるので、気になさらない方限定でお願いします。新品は貴重品です。宜しくお願いします。NintendoGAMEBOYADVANCEOXY-S-CAゲーム機本体種類:GAMEBOYADVANCEポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo#ゲームボーイミクロ#ゲームボーイアドバンスミクロ
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